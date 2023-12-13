В Ереване произошла драка между полицейскими и родственниками возвращенных Азербайджаном военных

В столице Армении Ереване произошла потасовка между правоохранителями и родственниками военнослужащих, вернувшихся из азербайджанского плена и проходящих медицинское обследование в военном госпитале Мурацан.

В столице Армении Ереване произошла потасовка между полицейскими и родственниками военнослужащих, возвращенных Азербайджаном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

О причинах инцидента и пострадавших не сообщается.

Напомним, что 13 декабря Азербайджан и Армения на участке азербайджано-армянской границы в Газахском районе провели передачу военнослужащих на взаимной основе. Обмен состоялся по итогам переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения. Согласно договоренности, Азербайджан освободил 32 лиц армянского происхождения, а Армения – двух азербайджанских военнослужащих.