В Ереване произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Ереване произошло цепное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько человек

В Ереване произошло цепное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Инцидент зафиксирован в 05:30 по местному времени.

Автомобиль марки Infiniti врезался в припаркованный Mercedes, а затем в автомобили марок Isuzu, Nissan, ВАЗ (находится на балансе полиции) и Toyota.

В результате ДТП пострадали два человека, они были доставлены в больницу.

По факту собираются материалы, устанавливается личность водителя и пассажира Infiniti.