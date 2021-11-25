В парламенте Армении проходят слушания на тему делимитации и демаркации границы

Сегодня в Ереване проходят парламентские слушания на тему делимитации и демаркации границы.

Сегодня в Ереване проходят парламентские слушания на тему делимитации и демаркации границы.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в слушаниях принимают участие как депутаты от оппозиционных блоков "Армения" и "Честь имею", так и парламентарии от правящей партии "Гражданский договор", эксперты, аналитики, общественные деятели, а также представители различных НПО и непарламентской оппозиции.

Слушания проходят под председательством вице-спикера Национального Собрания от оппозиционного блока "Армения" Ишхана Сагателяна.