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В парламенте Армении проходят слушания на тему делимитации и демаркации границы

В парламенте Армении проходят слушания на тему делимитации и демаркации границы Сегодня в Ереване проходят парламентские слушания на тему делимитации и демаркации границы.
В регионе
25 ноября 2021 г. 12:04
В парламенте Армении проходят слушания на тему делимитации и демаркации границы

Сегодня в Ереване проходят парламентские слушания на тему делимитации и демаркации границы.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в слушаниях принимают участие как депутаты от оппозиционных блоков "Армения" и "Честь имею", так и парламентарии от правящей партии "Гражданский договор", эксперты, аналитики, общественные деятели, а также представители различных НПО и непарламентской оппозиции.

Слушания проходят под председательством вице-спикера Национального Собрания от оппозиционного блока "Армения" Ишхана Сагателяна.

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Версия на английском языке Parliamentary hearings on demarcation and delimitation being held in Yerevan
Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamentində sərhədlərin müəyyənləşməsi ilə bağlı dinləmələr keçirilib

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