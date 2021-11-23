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В Ереване проходят акции протеста

В Ереване проходят акции протеста Активисты Освободительного движения 23 ноября проводят в Ереване шествие, которое завершится на Площади Республики. Участники акции протеста выражают недовольство деятельности премьер-министра страны.
В регионе
23 ноября 2021 г. 14:43
В Ереване проходят акции протеста

Активисты Освободительного движения 23 ноября проводят в Ереване шествие, которое завершится на Площади Республики. Участники акции протеста выражают недовольство деятельности премьер-министра страны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, они шествием проходят мимо вузов столицы и по громкоговорителю представляют свою повестку.

Представитель партии "Пробуждение" Ара Зограбян журналистам заявил о том, что руководство вузов окажет на студентов скрытое давление. "Это будет сделано, чтобы студенты не принимали участия в подобных мероприятиях", - отметил он. Зограбян призвал руководство вузов воздержаться от таких действий.

Отметим, что сегодня ожидается проведение Пашиняном онлайн-конференции. где он ответил на вопросы граждан.

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