В Ереване проходит вторая акция протеста - импортеры машин недовольны новыми поправками в НК

В Ереване импортеры автомобилей проводят акцию протеста перед зданием правительства Армении, поскольку недовольны поправками в Налоговый кодекс, устанавливающими налог на прибыль.

В Ереване импортеры автомобилей проводят акцию протеста перед зданием правительства Армении, поскольку недовольны поправками в Налоговый кодекс, устанавливающими налог на прибыль.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Принятыми поправками государство обязало юридические лица продавать машины по цене, превышающей себестоимость машин на 20%. Импортеры считают, что это приведет к повышению цен и сократит количество сделок. Поэтому требуют от властей отсрочить применение закона на несколько месяцев, поскольку уже сейчас в пути находятся машины, которые были закуплены на американских аукционах и с покупателем уже обговорена цена.

Отметим, что с 1 декабря в Армении вступает в силу новый пакет изменений и дополнений в Налоговый кодекс, который устанавливает налог на прибыль для компаний, занимающихся импортом автомобилей.

Ранее сегодня сообщалось о том, что владельцы и работники рыбных хозяйств проводят акцию протеста.