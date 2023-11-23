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В Ереване проходит вторая акция протеста - импортеры машин недовольны новыми поправками в НК

В Ереване проходит вторая акция протеста - импортеры машин недовольны новыми поправками в НК В Ереване импортеры автомобилей проводят акцию протеста перед зданием правительства Армении, поскольку недовольны поправками в Налоговый кодекс, устанавливающими налог на прибыль.
В регионе
23 ноября 2023 г. 12:19
В Ереване проходит вторая акция протеста - импортеры машин недовольны новыми поправками в НК

В Ереване импортеры автомобилей проводят акцию протеста перед зданием правительства Армении, поскольку недовольны поправками в Налоговый кодекс, устанавливающими налог на прибыль.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Принятыми поправками государство обязало юридические лица продавать машины по цене, превышающей себестоимость машин на 20%. Импортеры считают, что это приведет к повышению цен и сократит количество сделок. Поэтому требуют от властей отсрочить применение закона на несколько месяцев, поскольку уже сейчас в пути находятся машины, которые были закуплены на американских аукционах и с покупателем уже обговорена цена.

Отметим, что с 1 декабря в Армении вступает в силу новый пакет изменений и дополнений в Налоговый кодекс, который устанавливает налог на прибыль для компаний, занимающихся импортом автомобилей.

Ранее сегодня сообщалось о том, что владельцы и работники рыбных хозяйств проводят акцию протеста.

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