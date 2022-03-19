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В Ереване проходит митинг в поддержку военных действий России в Украине

В Ереване проходит митинг в поддержку военных действий России в Украине Около тысячи человек в центре Еревана с армянскими и российскими флагами участвуют в митинге в поддержку военных действий России в Украине. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, акцию транслируют в режиме реального времени армянские новостные порталы.
В регионе
19 марта 2022 г. 16:30
В Ереване проходит митинг в поддержку военных действий России в Украине

Около тысячи человек в центре Еревана с армянскими и российскими флагами участвуют в митинге в поддержку военных действий России в Украине. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, акцию транслируют в режиме реального времени армянские новостные порталы.

"Мы поддерживаем российского солдата, мы едины с нашим стратегическим союзником. Когда мы защищаем Россию, защищаем нашу государственность и священную церковь", - заявил на митинге бывший депутат парламента Айк Бабуханян, один из инициаторов акции.

Участники акции скандируют пророссийские лозунги, поют военные песни времен ВОВ.

Они начали шествие к посольству России, чтобы выразить поддержку сотрудникам дипломатической миссии.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda Rusiyanın Ukraynadakı hərbi əməliyyatlarına dəstək mitinqi keçirilir
Версия на английском языке Rally in support of Russia's military action in Ukraine underway in Yerevan

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