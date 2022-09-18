В Ереване проходит акция за выход Армении из ОДКБ

Несколько сотен активистов, включая сотрудников финансируемых западными фондами организаций, в центре Еревана на площади Свободы устроили акцию за выход Армении из ОДКБ.

Несколько сотен активистов, включая сотрудников финансируемых западными фондами организаций, в центре Еревана на площади Свободы устроили акцию за выход Армении из ОДКБ.

Как передает Report, акцию транслируют в режиме реального времени местные порталы.

"Мы собрались здесь с одной единственной повесткой - потребовать от нашего правительства, поддержать его, чтоб мы вышли из ОДКБ. После этого мы начнем переговоры с нашими реальными союзниками о возможностях обеспечения безопасности нашей страны", - заявил один из участников акции протеста социолог Карен Саркисян.

В акции протеста также участвуют члены партии "Национальный объединенный полюс", который является политическим крылом военизированной группы "Сасна црер". Как сообщалось, именно боевики этой группы летом 2016 года напали на полицейский полк в Ереване, в результате чего погибли трое полицейских.