В Ереване проходит акция в поддержку Роберта Кочаряна

У суда собрались около 200 человек

Около 200 человек собрались сегодня в Ереване у здания суда общей юрисдикции для оказания поддержки бывшему президенту Роберту Кочаряну, судебное заседание по делу которого продолжится после полудня. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию с акции протеста проводят в режиме реального времени местные новостные порталы.

Процесс по делу о свержении в марте 2008 года конституционного строя начался 12 сентября 2020 года в ереванском суде общей юрисдикции.

По этому делу наряду с Кочаряном проходят Юрий Хачатуров, на тот момент замглавы Минобороны Армении (с 2017 по 2018 год генсек ОДКБ), экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян.