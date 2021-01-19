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В Ереване проходит акция в поддержку Роберта Кочаряна

В Ереване проходит акция в поддержку Роберта Кочаряна У суда собрались около 200 человек
В регионе
19 января 2021 г. 14:04
В Ереване проходит акция в поддержку Роберта Кочаряна

Около 200 человек собрались сегодня в Ереване у здания суда общей юрисдикции для оказания поддержки бывшему президенту Роберту Кочаряну, судебное заседание по делу которого продолжится после полудня. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию с акции протеста проводят в режиме реального времени местные новостные порталы.

Процесс по делу о свержении в марте 2008 года конституционного строя начался 12 сентября 2020 года в ереванском суде общей юрисдикции.

По этому делу наряду с Кочаряном проходят Юрий Хачатуров, на тот момент замглавы Минобороны Армении (с 2017 по 2018 год генсек ОДКБ), экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян.

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