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В Ереване проходит акция протеста у здания мэрии

В Ереване проходит акция протеста у здания мэрии Жители микрорайона "Ахтанак", которые протестуют у мэрии Еревана, перекрыли улицу Аргишти и требуют встречи с мэром Еревана Грачья Саркисяном.
В регионе
5 сентября 2022 г. 13:05
В Ереване проходит акция протеста у здания мэрии

Жители микрорайона "Ахтанак", которые протестуют у мэрии Еревана, перекрыли улицу Аргишти и требуют встречи с мэром Еревана Грачья Саркисяном.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Участники акции недовольны процессом приватизации земельных участков, которые они получили в 1990-х. Из-за затянувшегося процесса они не могут ремонтировать свои дома и обрабатывать землю. Периодически городские власти обещают решить вопрос. Люди множество раз озвучивали проблему, однако она не решается.

"Мы требуем срочной встречи с мэром и хотим ему представить нашу ситуацию. Так жить больше нельзя. В моем доме течет крыша, однако я не могу ее отремонтировать", - сказал один из участников акции.

Участники акции пришли к мэрии с плакатами "Мы хотим жить в Армении", "Армения - наша родина" и "В эмиграции нет будущего".

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Версия на английском языке Armenians protesting outside Yerevan City Hall

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