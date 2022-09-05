В Ереване проходит акция протеста у здания мэрии

Жители микрорайона "Ахтанак", которые протестуют у мэрии Еревана, перекрыли улицу Аргишти и требуют встречи с мэром Еревана Грачья Саркисяном.

Жители микрорайона "Ахтанак", которые протестуют у мэрии Еревана, перекрыли улицу Аргишти и требуют встречи с мэром Еревана Грачья Саркисяном.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Участники акции недовольны процессом приватизации земельных участков, которые они получили в 1990-х. Из-за затянувшегося процесса они не могут ремонтировать свои дома и обрабатывать землю. Периодически городские власти обещают решить вопрос. Люди множество раз озвучивали проблему, однако она не решается.

"Мы требуем срочной встречи с мэром и хотим ему представить нашу ситуацию. Так жить больше нельзя. В моем доме течет крыша, однако я не могу ее отремонтировать", - сказал один из участников акции.

Участники акции пришли к мэрии с плакатами "Мы хотим жить в Армении", "Армения - наша родина" и "В эмиграции нет будущего".