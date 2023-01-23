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В Ереване проходит акция протеста с требованием об отставке Пашиняна и Папикяна

В Ереване проходит акция протеста с требованием об отставке Пашиняна и Папикяна Члены движения "Единение" провели у здания правительства в Ереване акцию "Ваш сын не должен быть следующей жертвой" с требованием наказать виновных произошедшего в воинской части пожара.
В регионе
23 января 2023 г. 16:30
В Ереване проходит акция протеста с требованием об отставке Пашиняна и Папикяна

Члены движения "Единение" провели у здания правительства в Ереване акцию "Ваш сын не должен быть следующей жертвой" с требованием наказать виновных произошедшего в воинской части пожара.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

Один из руководителей движения Менуа Согомонян заявил, что главным ответственным лицом является премьер Никол Пашинян, а вторым - министр обороны Сурен Папикян.

"Если есть средства, чтобы потратить 5 млрд на "Евровидение", тайными решениями купить новые машины для премьера и его супруги или же украшения для площади стоимостью 2 млн долларов, то почему их нет на обеспечение нормальных условий для солдат, которые охраняют нашу безопасность. Естественно, есть эти средства, но если они не расходуются, значит сильная армия либо не первоочередность, либо они не владеют ситуацией", - сказал Согомонян.

Он отметил, что Пашинян и Папикян должны подать в отставку.

Другой член движения - Аветик Чалабян отметил, что данная акция несколько запоздала, следовало раньше протестовать и не давать правительству покоя.

"При этом правительстве армия стала "пасынком", оно пытается шаг за шагом разрушить ВС. Вы видели, что произошло сразу после пожара - 8 офицеров были освобождены без служебного расследования. Многие, кого Пашинян уволил, не виноваты, что солдаты находились в этом хлеву. Именно Пашинян в этом виновен", - сказал Чалабян.

Отметим, что 19 января в результате пожара в воинской части погибли 15 военных.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda hökumət və müdafiə naziri əleyhinə etiraz aksiyası keçirilir

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