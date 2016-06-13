​В Ереване проходит акция протеста против соглашения с Россией по ПВО

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ У здания Национального Собрания Армении в Ереване началась акция протеста против создания объединенной армяно-российской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, принимающие участие в акции протеста держат в руках плакаты со следующими надписями: "Не сдадим ни землю, ни воздух", "Мы не доверяем армии Пермяковых, мы доверяем армянской армии", "Очередной шаг предательства".

Один из участников акции, Тигран Хзмалян, в беседе с журналистами отметил, что подписание соглашения означает, что Армения станет мишенью. "Подписание соглашения – ошибка, предательство", - сказал Хзмалян, добавив, что этим соглашением будущее Армении "будет тихо продано" России.

Сегодня днем в Национальном собрании Армении стартует внеочередная сессия, во время которой также будет обсуждено соглашение по ПВО.