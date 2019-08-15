В Ереване проходит акция протеста перед зданием правительства

Активисты "Армянского экологического фронта" проводят в Ереване митинг перед зданием правительства Армении с требованием прекратить эксплуатацию Амулсарского золоторудного месторождения, сообщают Report со ссылкой на местные СМИ.

Экологи пришли на акцию после того, как следствие заявило, что не нашло данных о нанесении вреда окружающей среде в связи с эксплуатацией месторождения под Джермуком.

Накануне руководитель следственной группы по делу об умышленном сокрытии данных эксплуатации Амулсарского месторождения Юра Иванян заявил журналистам, что, по итогам проведенной экспертизы, работа на месторождении не оказывает влияния на термальные источники Джермука. По его словам, в ходе следствия не получены данные об умышленном сокрытии информации о вреде окружающей среде в результате эксплуатации месторождения.

Со своей стороны активисты экологической организации на митинге заявили, что экспертиза проводилась впопыхах и ее результаты не отражают реальную картину и не учитывают возможные катастрофические последствия эксплуатации месторождения для курорта и жителей Джермука. По словам одной из участниц акции, "жители Джермука не намерены отступать и готовы бороться".

Амулсарское месторождение является вторым по величине месторождением золота в Армении. Освоением месторождения занимается британская Lydian Inernational.