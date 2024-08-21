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В Ереване прошла акция протеста перед посольством Беларуси

В Ереване прошла акция протеста перед посольством Беларуси Перед посольством Беларуси в Ереване прошла акция протеста.
В регионе
21 августа 2024 г. 13:15
В Ереване прошла акция протеста перед посольством Беларуси

Перед посольством Беларуси в Ереване прошла акция протеста.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Поводом послужили недавние заявления президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Армении.

Отмечается, что в ходе акции демонстранты забросали здание посольства помидорами, яйцами, картофелем.

Ранее 19 августа Лукашенко в интервью российским СМИ раскритиковал правительство Армении.

"Вы видите и политику Армении. Ну что это за политика?! Ну, кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой [президент Франции Эмманюэль] Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению. Так же, как было с Соединенными Штатами Америки", - сказал Лукашенко.

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Версия на английском языке Protest staged outside Belarusian embassy in Yerevan
Версия на азербайджанском языке Belarusun İrəvandakı səfirliyi qarşısında aksiya keçirilib, binaya pomidor, yumurta atılıb

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