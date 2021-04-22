В Ереване продолжаются столкновения, множество задержанных - ОБНОВЛЕНО

В результате столкновений между полицейскими и участниками акции протеста в поддержку сюникцев задержаны десятки человек

В результате столкновений между полицейскими и участниками акции протеста перед зданием генпрокуратуры в Ереване задержаны 16 человек.

Как передает Report со ссылкой на news.am, полицейские, применяя грубую силу, подвергают приводу граждан. В ходе потасовки пострадал оператор местного СМИ.

Правозащитник Рубен Меликян сообщил, что среди задержанных есть женщина.

Отметим, что ситуация во дворе прокуратуры обострилась после того, как из толпы полетели яйца в сторону здания прокуратуры.

Участники акции требуют освобождения ряда лидеров общин Сюникской области, которые, по их словам, задержаны незаконно.

21:15

В результате столкновений у здания генпрокуратуры Армении одному из сотрудников полиции стало плохо. В настоящее время ему пытаются оказать первую помощь.

Об этом Report передает со ссылкой на news.am.

Напомним, что накануне жители Сюникской области встретили премьер-министра Никола Пашиняна ругательствами и оскорблениями. В несколько городов ему и вовсе не позволили въехать. Разозленный Пашинян заявил о необходимости привлечь виновных к ответственности. С минувшей ночи правоохранители, применяя несоразмерную силу, а в некоторых случаях, по оценкам правозащитников, пытки. Позже стало известно, что возбуждено уголовное дело и задержан ряд граждан, в том числе глава общины Мегри. По последним данным, приводу подвергнуты 16 человек.

Митинг в поддержку задержанных оппозиционеров из Сюникской области, который проходит сегодня, 22 апреля, у здания Генеральной прокуратуры Армении, перерос в стычки с полицией, начались задержания.