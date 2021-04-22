О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Ереване продолжаются столкновения, множество задержанных - ОБНОВЛЕНО

В Ереване продолжаются столкновения, множество задержанных - ОБНОВЛЕНО В результате столкновений между полицейскими и участниками акции протеста в поддержку сюникцев задержаны десятки человек
В регионе
22 апреля 2021 г. 22:42
В Ереване продолжаются столкновения, множество задержанных - ОБНОВЛЕНО

В результате столкновений между полицейскими и участниками акции протеста перед зданием генпрокуратуры в Ереване задержаны 16 человек.

Как передает Report со ссылкой на news.am, полицейские, применяя грубую силу, подвергают приводу граждан. В ходе потасовки пострадал оператор местного СМИ.

Правозащитник Рубен Меликян сообщил, что среди задержанных есть женщина.

Отметим, что ситуация во дворе прокуратуры обострилась после того, как из толпы полетели яйца в сторону здания прокуратуры.

Участники акции требуют освобождения ряда лидеров общин Сюникской области, которые, по их словам, задержаны незаконно.

21:15

В результате столкновений у здания генпрокуратуры Армении одному из сотрудников полиции стало плохо. В настоящее время ему пытаются оказать первую помощь.

Об этом Report передает со ссылкой на news.am.

Напомним, что накануне жители Сюникской области встретили премьер-министра Никола Пашиняна ругательствами и оскорблениями. В несколько городов ему и вовсе не позволили въехать. Разозленный Пашинян заявил о необходимости привлечь виновных к ответственности. С минувшей ночи правоохранители, применяя несоразмерную силу, а в некоторых случаях, по оценкам правозащитников, пытки. Позже стало известно, что возбуждено уголовное дело и задержан ряд граждан, в том числе глава общины Мегри. По последним данным, приводу подвергнуты 16 человек.

Митинг в поддержку задержанных оппозиционеров из Сюникской области, который проходит сегодня, 22 апреля, у здания Генеральной прокуратуры Армении, перерос в стычки с полицией, начались задержания.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ВидеоErmənistanın Baş Prokurorluğu qarşısında toqquşmalar olub, saxlanılanlar var

Новости партнеров

Самое читаемое

Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
22 апреля 2021 г. 11:58
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
21 апреля 2021 г. 14:48
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
21 апреля 2021 г. 01:06
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57
Директор Yeni klinika арестован
Директор Yeni klinika арестован
22 апреля 2021 г. 10:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi