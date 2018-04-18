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    В Ереване продолжаются акции протеста против назначения Саргсяна премьером

    Протестующие взяли в осаду резиденцию премьер-министра Армении

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян и его сторонники продолжают протестовать в Ереване против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны,  сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Оппозиционеры призывают парализовать работу госорганов.

    Н.Пашинян и несколько десятков его сторонников расположились на площади Франции в центре Еревана, прилегающей к проспекту Баграмяна, где расположено здание парламента. После  они  взяли в осаду резиденцию  премьер-министра на  проспекте Баграмяна.

    Пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян сообщил, что движение автотранспорта в Ереване, которое блокировалось манифестантами накануне, восстановлено в полном объеме, кроме проспекта Баграмяна.

    "Силами правопорядка закрытой остается лишь проспект Баграмяна", - добавил А.Агаронян.

    Отметим, что накануне парламент Армении большинством голосов избрал Саргсяна главой правительства. Президент страны Армен Саркисян подписал указ о назначении. После этого Н.Пашинян заявил, что акции протеста будут продолжены, и призвал окружать и блокировать здания госучреждений, дороги и автотрассы. 

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