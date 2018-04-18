В Ереване продолжаются акции протеста против назначения Саргсяна премьером

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян и его сторонники продолжают протестовать в Ереване против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Оппозиционеры призывают парализовать работу госорганов.

Н.Пашинян и несколько десятков его сторонников расположились на площади Франции в центре Еревана, прилегающей к проспекту Баграмяна, где расположено здание парламента. После они взяли в осаду резиденцию премьер-министра на проспекте Баграмяна.

Пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян сообщил, что движение автотранспорта в Ереване, которое блокировалось манифестантами накануне, восстановлено в полном объеме, кроме проспекта Баграмяна.

"Силами правопорядка закрытой остается лишь проспект Баграмяна", - добавил А.Агаронян.

Отметим, что накануне парламент Армении большинством голосов избрал Саргсяна главой правительства. Президент страны Армен Саркисян подписал указ о назначении. После этого Н.Пашинян заявил, что акции протеста будут продолжены, и призвал окружать и блокировать здания госучреждений, дороги и автотрассы.