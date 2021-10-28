В Ереване при досмотрах обнаружены автомат Калашникова и наркотики, задержаны более 150 человек

Свыше 150 человек были доставлены в отделения по итогам усиленного дежурства полицейских в ереванском административном районе Малатия-Себастия.

Свыше 150 человек были доставлены в отделения по итогам усиленного дежурства полицейских в ереванском административном районе Малатия-Себастия.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Отмечается, что были досмотрены несколько десятков транспортных средств.

Согласно информации, в ходе проверок были обнаружены различные виды огнестрельного оружия (в том числе автомат Калашникова), ножи, дубинки, поддельные и украденные номерные знаки. Выявлены также случаи незаконного оборота наркотиков.

Во время усиленного дежурства правоохранители также задержали 27-летнего мужчину, который разыскивался Эребунийским отделом полиции.