В Ереване прекращена работа метро, эвакуированы 12 тысяч человек

Работа ереванского метрополитена прекращена из-за аварии в энергосистеме Армении, эвакуированы 12 тыс. человек, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Работа прекращена. Эвакуировано около 12 тысяч пассажиров. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе армянского метрополитена.

Отмечается, что работа метрополитена будет приостановлена до решения всех проблем с электроэнергией.

Напомним, что об аварии в энергосистеме Армении ранее сообщил вице-премьер республики Тигран Авинян.