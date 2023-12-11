В Ереване представители рыбоводческих хозяйств проводят акцию протеста

Представители рыбоводческих хозяйств из Араратской области проводят акцию в центре Еревана.

Представители рыбоводческих хозяйств из Араратской области проводят акцию в центре Еревана.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, они требуют у Министерства окружающей среды отсрочить поправки в Водный кодекс, обязывающие хозяйства работать только с экономичными системами циркуляции воды.

"Нам обещали, что мы будем включены в рабочую группу по разработке порядка использования воды из подземных скважин. Но прошло 15 дней и никто не связался с нами. Более того, министр отказался принимать нашего представителя", - отметил один из участников акции.

Отметим, что ранее в ноябре представители рыбоводческих хозяйств провели акцию перед зданием правительства с аналогичными требованиями.