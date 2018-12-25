В Ереване участники акции протеста потребовали вывода российской военной базы из Армении

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Перед посольством России в Армении проходит акция протеста.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, участники акции, проходящей по инициативе Европейской партии Армении, протестуют против ситуации на 102-й российской военной базе в Гюмри, поведения российских военнослужащих, представляющих по их мнению угрозу безопасности граждан Армении. Они потребовали вывести российскую военную базу из Армении.

Позднее перед посольством собрались также участники второй акции в поддержку отношений с Россией. Они выступают под лозунгами "Нет антироссийским провокациям в Армении" и "Навеки с Россией!". Вторую акцию организовала Коммунистическая партия Армении.

Ранее сообщалось, что по факту убийства 3 декабря в городе Гюмри 57-летней женщины-дворника было возбуждено уголовное дело. Женщина умерла от побоев.