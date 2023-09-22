Сына экс-президента Армении госпитализируют после задержания

Сына второго президента Армении Роберта Кочаряна - Левона госпитализируют после задержания.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом написал в соцсети адвокат Александр Кочубаев.
"Левон Кочарян подвергся жестокому избиению со стороны "красных беретов". Бригада "скорой помощи" госпитализирует Кочаряна", - написал Кочубаев.
Ранее появились кадры задержания, а потом избиения Кочаряна в машине полиции.
12.25
В Ереване полиция задержала сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна - Левона Кочаряна.
Как передает Report, об этом сообщает Aysor.am.
Ситуация в центре города продолжает оставаться очень напряженной. Полиция силой задерживает протестующих.