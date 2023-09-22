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Сына экс-президента Армении госпитализируют после задержания

Сына экс-президента Армении госпитализируют после задержания Сына второго президента Армении Роберта Кочаряна - Левона госпитализируют после задержания.
В регионе
22 сентября 2023 г. 13:20
Сына экс-президента Армении госпитализируют после задержания

Сына второго президента Армении Роберта Кочаряна - Левона госпитализируют после задержания.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом написал в соцсети адвокат Александр Кочубаев.

"Левон Кочарян подвергся жестокому избиению со стороны "красных беретов". Бригада "скорой помощи" госпитализирует Кочаряна", - написал Кочубаев.

Ранее появились кадры задержания, а потом избиения Кочаряна в машине полиции.

12.25

В Ереване полиция задержала сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна - Левона Кочаряна.

Как передает Report, об этом сообщает Aysor.am.

Ситуация в центре города продолжает оставаться очень напряженной. Полиция силой задерживает протестующих.

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Версия на английском языке Armenian police detain Robert Kocharyan's son
Версия на азербайджанском языке Ermənistan polisi Robert Koçaryanın oğlunu saxlayıb

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