Сына экс-президента Армении госпитализируют после задержания

Сына второго президента Армении Роберта Кочаряна - Левона госпитализируют после задержания.

Сына второго президента Армении Роберта Кочаряна - Левона госпитализируют после задержания.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом написал в соцсети адвокат Александр Кочубаев.

"Левон Кочарян подвергся жестокому избиению со стороны "красных беретов". Бригада "скорой помощи" госпитализирует Кочаряна", - написал Кочубаев.

Ранее появились кадры задержания, а потом избиения Кочаряна в машине полиции.

12.25

В Ереване полиция задержала сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна - Левона Кочаряна.

Как передает Report, об этом сообщает Aysor.am.

Ситуация в центре города продолжает оставаться очень напряженной. Полиция силой задерживает протестующих.