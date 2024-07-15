В Ереване полиция задержала четверых молодых людей за стрельбу

В Армении полиция задержала группу молодых мужчин и девушек, открывших огонь из автомобиля на мосту "Победа".

В Армении полиция задержала группу молодых мужчин и девушек, открывших огонь из автомобиля на мосту "Победа".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба полиции Армении.

"14 июля в 02:00 служащие патрульной службы полиции МВД Армении по городу Еревану задержали на улице Аргишти и доставили в центральное отделение полиции молодых мужчин в возрасте 20 и 23 лет и девушек 18 и 19 лет. Они открыли огонь из автомобиля марки Opel на мосту "Победа", - говорится в сообщении.

В автомобиле был обнаружен пистолет.

Транспортное средство было отправлено на штрафную площадку.

Составленные по данному факту документы представлены в следственный отдел.