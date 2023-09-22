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В Ереване полиция задержала 46 протестующих

В Ереване полиция задержала 46 протестующих На акции неповиновения в Ереване, организованной оппозицией в четверг вечером, были задержаны 46 человек.
В регионе
22 сентября 2023 г. 00:24
В Ереване полиция задержала 46 протестующих

На акции неповиновения в Ереване, организованной оппозицией в четверг вечером, были задержаны 46 человек.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил представитель пресс-службы МВД Армении Зарзанд Габриелян.

Ранее организаторы акции призвали своих сторонников заблокировать улицы в центре армянской столицы. Протестующие разделились на несколько групп и стали перекрывать различные перекрестки.

В ряде случаев происходили столкновения с полицейскими, которые стянули к месту акций дополнительные силы.

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