В Ереване полиция задержала 46 протестующих

На акции неповиновения в Ереване, организованной оппозицией в четверг вечером, были задержаны 46 человек.

На акции неповиновения в Ереване, организованной оппозицией в четверг вечером, были задержаны 46 человек.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил представитель пресс-службы МВД Армении Зарзанд Габриелян.

Ранее организаторы акции призвали своих сторонников заблокировать улицы в центре армянской столицы. Протестующие разделились на несколько групп и стали перекрывать различные перекрестки.

В ряде случаев происходили столкновения с полицейскими, которые стянули к месту акций дополнительные силы.