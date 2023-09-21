В Ереване полиция начала массово арестовывать участников беспорядков

Полиция начала массовые аресты после беспорядков в ходе акции перед Домом правительства на площади Республики в армянской столице Ереване.

Полиция начала массовые аресты после беспорядков в ходе акции перед Домом правительства на площади Республики в армянской столице Ереване.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, после публичных призывов к беспорядкам демонстранты вплотную приблизились к входу в здание правительства. Они отказались подчиняться требованиям полиции, создав угрозу общественной безопасности.

Согласно информации, группа людей напала на сотрудников полиции, охранявших здание правительства. Стычка между ними переросла в прямые столкновения.

Правоохранители арестовали несколько человек. Следственным отделом по тяжким преступлениям Ереванского городского следственного управления Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводится расследование, изучаются видеозаписи с камер видеонаблюдения. Принимаются меры по установлению организаторов и участников массовых беспорядков.