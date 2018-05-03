В Ереване полицейский совершил нападение на банк, двое погибли - ОБНОВЛЕНО 2 - ВИДЕО

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Скончался второй раненый в результате нападения на банк HSBC в Ереване.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, врачи не смогли спасти полицейского, раненного при ограблении банка.
Старший прапорщик полиции Ара Шахгюлян скончался от полученных ранений.
*** 15:36
Один человек погиб и двое ранены в результате нападения на филиал одного из банков в Ереване.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.
По словам очевидцев, одного из нападавших поймали находящиеся рядом с банком люди еще до прибытия сотрудников полиции.
По данным пресс-службы полиции, напавшим на банк в Ереване оказался начальник центра регистрации нарушений ПДД, полковник полиции Даниэл Даниелян.
Сейчас территория вокруг банка оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.
*** 15:10
В одном из филиалов банка HSBC в Ереване днем произошла стрельба.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, очевидцы сообщают о двух раненых.
Также поступает информация о том, что стрельба велась в ходе ограбления банка, которое удалось - нападавшие скрылись.
В полиции Армении заявили, что проверяют информацию.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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