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    В Ереване полицейский совершил нападение на банк, двое погибли - ОБНОВЛЕНО 2 - ВИДЕО

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Скончался второй раненый в результате нападения на банк HSBC в Ереване. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, врачи не смогли спасти полицейского, раненного при ограблении банка.

    Старший прапорщик полиции Ара Шахгюлян скончался от полученных ранений.

    *** 15:36

    Один человек погиб и двое ранены в результате нападения на филиал одного из банков в Ереване. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.

    По словам очевидцев, одного из нападавших поймали находящиеся рядом с банком люди еще до прибытия сотрудников полиции.

    По данным пресс-службы полиции, напавшим на банк в Ереване оказался начальник центра регистрации нарушений ПДД, полковник полиции Даниэл Даниелян.

    Сейчас территория вокруг банка оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

    *** 15:10

    В одном из филиалов банка HSBC в Ереване днем произошла стрельба. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, очевидцы сообщают о двух раненых. 

    Также поступает информация о том, что стрельба велась в ходе ограбления банка, которое удалось - нападавшие скрылись.

    В полиции Армении заявили, что проверяют информацию. 

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