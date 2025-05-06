В Ереване подожгли машину, принадлежащую члену Совета старейшин от "Мать Армении"

В Ереване подожгли автомобиль, принадлежащий семье члена Совета старейшин от блока "Мать Армения" Геворка Степаняна.

В Ереване подожгли автомобиль, принадлежащий семье члена Совета старейшин от блока "Мать Армения" Геворка Степаняна.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил руководитель одноименной фракции Манук Сукиасян.

По его словам, машина находилась во дворе дома Степаняна на улице Мкртыча Седракяна. Пожар начался около 04:30. Семью разбудил громкий звук — неизвестные разбили окно и подожгли салон.

Сукиасян возложил ответственность за случившееся на действующую власть.

В свою очередь лидер блока "Мать Армения" Андраник Теванян заявил, что пожарные уже завершили работы на месте происшествия. По его мнению, случившееся носит явно политический характер и является формой давления.