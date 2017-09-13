В Ереване поднимают плату за проезд в транспорте

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Мэрия Еревана намерена поднять плату за проезд в общественном транспорте, однако пытается сделать это вероломным образом, создавая впечатление, будто это является требованием общественности, сообщает Report со ссылкой на армянскую газету "Жоховурд".

Издание отмечает, что в последнее время столичная администрация изменила и сократила множество маршрутов общественного транспорта, в результате чего жители Еревана вынужденно делают пересадки.

"Цель одна: таким образом инициировать общественное недовольство, чтобы граждане сами потребовали повысить плату - лишь бы пользоваться транспортом не по нынешним правилам, а воспользоваться одним маршрутом и добраться до необходимой остановки", - подчеркивает армянская газета.

Глава Союза пассажироперевозок Грант Егиазарян отметил, что по расчетам на сегодняшний день в столице около 50 тыс. человек добираются до пункта назначения, сменив два транспорта.

В настоящее время в Ереване стоимость за проезд в маршрутном автобусе и микроавтобусе составляет 100 драмов (0,21 доллар США), а в троллейбус - 50 драмов (0,1 доллар США).