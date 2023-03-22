В Ереване по подозрению в коррупции задержали троих чиновников мэрии

Антикоррупционный комитет Армении задержал начальника отдела мэрии Еревана Тарона Мирояна.

Антикоррупционный комитет Армении задержал начальника отдела мэрии Еревана Тарона Мирояна.

Как передает Report , об этом пишет местная газета "Айкакан жаманак".

По ее сведениям, чиновника уже допросили.

Вчера утром оперативники комитета также задержали бывшего руководителя аппарата мэрии Сейрана Меджлумяна и исполняющего обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства Давида Даллакяна.

Напомним, 10 марта по подозрению в коррупции были задержаны заместитель мэра столицы Армении Еревана и еще 10 человек.

Согласно информации Антикоррупционного комитета Симонян, занимая должность заместителя министра здравоохранения в 2020-2022 годах, не исполнил свои служебные обязанности в силу личной заинтересованности, в результате чего был нанесен значительный ущерб интересам государства.