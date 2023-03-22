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В Ереване по подозрению в коррупции задержали троих чиновников мэрии

В Ереване по подозрению в коррупции задержали троих чиновников мэрии Антикоррупционный комитет Армении задержал начальника отдела мэрии Еревана Тарона Мирояна.
В регионе
22 марта 2023 г. 06:07
В Ереване по подозрению в коррупции задержали троих чиновников мэрии

Антикоррупционный комитет Армении задержал начальника отдела мэрии Еревана Тарона Мирояна.

Как передает Report, об этом пишет местная газета "Айкакан жаманак".

По ее сведениям, чиновника уже допросили.

Вчера утром оперативники комитета также задержали бывшего руководителя аппарата мэрии Сейрана Меджлумяна и исполняющего обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства Давида Даллакяна.

Напомним, 10 марта по подозрению в коррупции были задержаны заместитель мэра столицы Армении Еревана и еще 10 человек.

Согласно информации Антикоррупционного комитета Симонян, занимая должность заместителя министра здравоохранения в 2020-2022 годах, не исполнил свои служебные обязанности в силу личной заинтересованности, в результате чего был нанесен значительный ущерб интересам государства.

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