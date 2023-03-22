В Ереване по подозрению в коррупции задержали троих чиновников мэрии

Антикоррупционный комитет Армении задержал начальника отдела мэрии Еревана Тарона Мирояна.
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По ее сведениям, чиновника уже допросили.
Вчера утром оперативники комитета также задержали бывшего руководителя аппарата мэрии Сейрана Меджлумяна и исполняющего обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства Давида Даллакяна.
Напомним, 10 марта по подозрению в коррупции были задержаны заместитель мэра столицы Армении Еревана и еще 10 человек.
Согласно информации Антикоррупционного комитета Симонян, занимая должность заместителя министра здравоохранения в 2020-2022 годах, не исполнил свои служебные обязанности в силу личной заинтересованности, в результате чего был нанесен значительный ущерб интересам государства.