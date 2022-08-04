В Ереване перед зданием правительства прошла акция протеста, есть задержанные

Перед зданием правительства в Ереване прошла акция.

Перед зданием правительства в Ереване прошла акция.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу.

Согласно информации, сотрудники столичной полиции применили насилие в отношении протестующей против властей женщины. После этого его доставили в отделение полиции. После этого охранники также задержали активиста Ованнеса Ишханяна, который потребовал от полиции раскрыть причины задержания женщины, мирно протестовавшей против власти.

По информации, сотрудниками полиции задержаны еще несколько человек.