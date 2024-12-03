В Ереване парализовано движение транспорта из-за забастовки водителей

В армянской столице движение транспорта практически парализовано в связи с забастовкой водителей общественного транспорта.

В армянской столице движение транспорта практически парализовано в связи с забастовкой водителей автобусов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, работают считанные маршруты, на данный момент на остановках столицы остается большое количество граждан, которые пытаются как-нибудь добраться до дома.

Отмечается, что из-за высоких цен на такси в Ереване многие не в состоянии ими воспользоваться.

По данным СМИ, сегодня с раннего утра водители автобусов не вышли на работу. Они проводят акцию протеста с требованием повысить зарплату, 35 водителей уже уволены.