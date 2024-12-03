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В Ереване парализовано движение транспорта из-за забастовки водителей

В Ереване парализовано движение транспорта из-за забастовки водителей В армянской столице движение транспорта практически парализовано в связи с забастовкой водителей общественного транспорта.
В регионе
3 декабря 2024 г. 23:35
В Ереване парализовано движение транспорта из-за забастовки водителей

В армянской столице движение транспорта практически парализовано в связи с забастовкой водителей автобусов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, работают считанные маршруты, на данный момент на остановках столицы остается большое количество граждан, которые пытаются как-нибудь добраться до дома.

Отмечается, что из-за высоких цен на такси в Ереване многие не в состоянии ими воспользоваться.

По данным СМИ, сегодня с раннего утра водители автобусов не вышли на работу. Они проводят акцию протеста с требованием повысить зарплату, 35 водителей уже уволены.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda nəqliyyat iflic vəziyyətə düşüb

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