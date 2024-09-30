В Ереване открыли торговое представительство Ирана

Открытие в Армении торгового представительства Ирана содействует развитию связей между двумя странами.

Открытие в Армении торгового представительства Ирана содействует развитию связей между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворк Папоян на открытии торгпредства в Ереване.

Он выразил надежду на то, что у армянской стороны также будет торговое представительство в Тегеране.

По его словам, правительство Армении заинтересовано в вовлечении иранских компаний в сферы производства, инфраструктур и другие отрасли.

Папоян напомнил, что товарооборот между странами в прошлом году составил более 700 млн долларов. Однако страны стремятся увеличить этот показатель в предстоящие годы до 1 млрд долларов, далее - до 3 млрд долларов.

"И именно этот центр будет играть очень важную роль для реализации поставленных нами целей", – отметил он.