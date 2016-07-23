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    В Ереване освобождены все заложники

    Из захваченного здания освобождены замглавы полиции Армении и замначальник полиции города

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/  Захватившие здание полиции в Ереване освободили  последних двух заложников - замглавы полиции Армении генерал-майора Вардана Егиазаряна и замначальника полиции города полковника Валерия Осипяна. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил источник в правоохранительных органах.

    Он уточнил, что больше захватчики здания полиции никого не удерживают.

    Сегодня ранее были освобождены еще двое полицейских, находившихся в заложниках.

    Утром 17 июля группа вооруженных лиц захватила здание полиции. При этом был убит полицейский, ранения получили четыре человека. 

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