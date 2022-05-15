В Ереване оппозиция начала вечернее шествие

Оппозиция в Армении начала очередное вечернее шествие по улицам Еревана.

Оппозиция в Армении начала очередное вечернее шествие по улицам Еревана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в марше принимают участие несколько тысяч человек. Их сопровождают сотни сотрудников полиции и десятки патрульных машин. Движению протестующих они не мешают, освобождают проезжую часть от транспорта и блокируют перекрестки на пути митингующих в целях обеспечения безопасности.

В минувшую среду в ходе шествия сторонники оппозиции более чем на час заблокировали все входы в муниципалитет столицы Армении. Тогда силовики не стали применять силу к активистам, и спустя некоторое время те добровольно разблокировали мэрию и продолжили свой путь. В четверг в ходе марша протестующие провели часовой митинг у здания генпрокуратуры Армении. Полиция также не препятствовала акции. В пятницу митингующие блокировали третий корпус правительственных зданий, где располагается ряд министерств и ведомств. В этот раз также обошлось без столкновений с силовиками.