В Ереване оппозиция начала автопробег с требованием отставки Пашиняна

В Ереване оппозиционное движение “Сопротивление" с раннего утра начало акции гражданского неповиновения. Оппозиция требует отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

В Ереване оппозиционное движение “Сопротивление" с раннего утра начало акции гражданского неповиновения. Оппозиция требует отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, запланированные на сегодня акции неповиновения начались с автопробегов, которые стартовали с Аштаракского и Аргавандского шоссе, Арташатской, Севанской и Аринбердской трасс.

Накануне один из лидеров движения сообщил, что с 8 утра будут также сформированы минимум 80-100 групп, которые оставят свои повседневные дела и выйдут на улицы.

Напомним, митинги оппозиции проходят в Ереване около месяца.