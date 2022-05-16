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В Ереване оппозиция начала автопробег с требованием отставки Пашиняна

В Ереване оппозиция начала автопробег с требованием отставки Пашиняна В Ереване оппозиционное движение “Сопротивление" с раннего утра начало акции гражданского неповиновения. Оппозиция требует отставки премьера Армении Никола Пашиняна.
В регионе
16 мая 2022 г. 09:44

В Ереване оппозиционное движение “Сопротивление" с раннего утра начало акции гражданского неповиновения. Оппозиция требует отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, запланированные на сегодня акции неповиновения начались с автопробегов, которые стартовали с Аштаракского и Аргавандского шоссе, Арташатской, Севанской и Аринбердской трасс.

Накануне один из лидеров движения сообщил, что с 8 утра будут также сформированы минимум 80-100 групп, которые оставят свои повседневные дела и выйдут на улицы.

Напомним, митинги оппозиции проходят в Ереване около месяца.

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