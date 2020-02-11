В Ереване ограбили судью административного суда Армении 48-летнего Арцруна Мирзояна.

Как передает Report со ссылкой на Shamshyan.com, о происшедшем судья сам сообщил в Арабкирское отделение полиции. Со слов потерпевшего судьи, неизвестное лицо или лица, сломав стекло его автомобиля Lexus с госномерами 99 AM 707, припаркованного на проспекте Баграмяна, похитили сумку.

А.Мирзоян сообщил, что в сумке был его паспорт, технический паспорт автомобиля, водительское удостоверение, служебное удостоверение судьи, квитанции об оплате, копии ряда договоров и золотые изделия.

По данному факту в следственном отделении Арабкирского отделения полиции готовятся материалы.