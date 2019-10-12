В Ереване обокрали машину директора ООО Автомоторс: похититель унес 13 млн. драмов

В Ереване совершена кража в крупном размере.

Как передает Report cо ссылкой на Shamshyan.com, в Эребунийское отделение полиции поступил звонок от жителя села Норапат Армавирской области Карена Мартиросяна. Он сообщил о том, что неизвестный (или неизвестные) украл портфель из салона автомобиля "Nissan March", воспользовавшись тем, что дверь машины была открыта.

К.Мартиросян сообщил стражам порядка о том, что в упомянутом портфеле было 13 млн. драмов. По информации источника, Мартиросян сообщил полицейским о том, что он является директором ООО "Автомоторс".