В Ереване обнаружено тело дочери российского генерала

Сегодня около 17:40 по местному времени в отдел полиции ереванского района Канакер-Зейтун поступил сигнал о том, что на балконе одного из домов, расположенных на улице Давид Анахт, обнаружен труп женщины

Сегодня около 17:40 по местному времени в отдел полиции ереванского района Канакер-Зейтун поступил сигнал о том, что на балконе одного из домов, расположенных на улице Давид Анахт, обнаружен труп женщины.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, на место происшествия выехала оперативная группа отдела полиции Канакер-Зейтун во главе с начальником отдела.

Прибыла также следственная группа следственного отдела района Канакер-Зейтун Ереванского следственного управления СК Армении во главе с начальником отдела. Полицейские обнаружили на балконе тело 40-летней женщины. Рядом с трупом был обнаружен пистолет.

По данным фотокорреспондента Гагика Шамшяна, отец покойной - генерал-лейтенант ФСБ Российской Федерации. Имя и фамилия женщины не раскрываются.

Пистолет был наградным и принадлежал ее отцу. О том, является ли произошедшее самоубийством, несчастным случаем или убийством станет ясно после проведения ряда экспертиз.