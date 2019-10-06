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В Ереване обнаружен труп гражданина США

В Ереване обнаружен труп гражданина США

В Ереване, в одном из домов, расположенных на улице Сурб Абгар Тагавор обнаружен труп гражданина США.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, сегодня поступил сигнал о том, что житель одного из домов, расположенных на улице Сурб Абгар Тагавор, не отзывается на стук в дверь и не отвечает на телефонные звонки.

На место происшествия прибыл пожарно-спасательный отряд Ереванского управления службы МЧС.

Открыв дверь, спасатели обнаружили в комнате труп гражданина США Даниэла Ф., 1949-го года рождения.

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