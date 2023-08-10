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В Ереване неизвестный выстрелил в пассажирский автобус

В Ереване неизвестный выстрелил в пассажирский автобус Мужчина выстрелил в боковое стекло автобуса на улице Абеляна в Ереване.
В регионе
10 августа 2023 г. 17:15
В Ереване неизвестный выстрелил в пассажирский автобус

Мужчина выстрелил в боковое стекло автобуса на улице Абеляна в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в пресс-службе полиции.

"Инцидент произошел в районе 13։15. Звонивший мужчина сообщил, что стреляли в направлении автобуса, за рулем которого находился он. Обстоятельства случившегося выясняются", – отметили в полиции.

Ранее издание MediaHub сообщало, что неизвестный мужчина выстрелил в автобус, обслуживающий маршрут N18. В результате выстрела было повреждено стекло автобуса. На месте происшествия работают полицейские и следователи.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda naməlum kişi sərnişin avtobusuna atəş açıb

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