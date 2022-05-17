В Ереване начался очередной митинг оппозиции

Акция протеста сторонников оппозиции началась в центре Еревана на площади Франции.

Акция протеста сторонников оппозиции началась в центре Еревана на площади Франции.

Как переда Report со ссылкой на ТАСС, в митинге участвуют более 1 тыс. человек.

Организаторы на специально установленном большом экране показывают собравшимся видеоролики о прошедших в армянских городах демонстрациях и кадры задержания участников акций полицией. Текущий протест, который был анонсирован накануне, пока проходит мирно.

Во вторник утром в пресс-службе полиции сообщили о задержании 286 оппозиционных активистов, перекрывших некоторые улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.