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В Ереване начался очередной митинг оппозиции

В Ереване начался очередной митинг оппозиции Акция протеста сторонников оппозиции началась в центре Еревана на площади Франции.
В регионе
17 мая 2022 г. 20:14
В Ереване начался очередной митинг оппозиции

Акция протеста сторонников оппозиции началась в центре Еревана на площади Франции.

Как переда Report со ссылкой на ТАСС, в митинге участвуют более 1 тыс. человек.

Организаторы на специально установленном большом экране показывают собравшимся видеоролики о прошедших в армянских городах демонстрациях и кадры задержания участников акций полицией. Текущий протест, который был анонсирован накануне, пока проходит мирно.

Во вторник утром в пресс-службе полиции сообщили о задержании 286 оппозиционных активистов, перекрывших некоторые улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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