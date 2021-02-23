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В Ереване началось шествие противников Пашиняна

В Ереване началось шествие противников Пашиняна Шествие оппозиционеров, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, стартовало в центре Еревана.
В регионе
23 февраля 2021 г. 18:53
В Ереване началось шествие противников Пашиняна

Шествие оппозиционеров, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, стартовало в центре Еревана.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Акция началась у станции метро "Площадь Республики". Демонстранты направляются к зданиям полиции и Службы национальной безопасности, скандируя "Армения без Никола".

Один из организаторов протестов, представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян призвал офицеров полиции не подчиняться приказам премьера. "Мы заявляем, что не позволим Николу Пашиняну, опираясь на полицию, установить в стране диктатуру", - сказал он.

Ранее полиция Армении в центре Еревана на митинге у правительственных зданий задержала 57 оппозиционных активистов, устроивших акцию протеста против премьер-министра Никола Пашиняна.

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