В Ереване начались задержания протестующих

В центре Еревана снова проходит митинг. Несколько сотен человек требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна

В центре Еревана снова проходит митинг. Несколько сотен человек собрались у театра оперы, они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сначала полиция взяла их в кольцо, потом митингующих стали разгонять, начались задержания.

Протесты проходят третий день. Недовольные подписанием договора с Азербайджаном армяне скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

Позднее подразделения МВД Армении начали разгон акции протестующих. Накануне были задержаны около 130 протестующих.