В Ереване начали перекрывать улицы с требованием отставки Пашиняна

Молодые люди перекрывают движение в центре армянской столицы, несмотря на недовольство проезжающих мимо граждан

Сторонники оппозиции в Ереване начали перекрывать улицы и перекрестки с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом передает Report, со ссылкой на армянские СМИ.

Постепенно закрывается движение и на ряде других улиц Еревана. Акция вызывает недовольство проезжающих мимо граждан, которые жалуются на причиняемые неудобства, и в результате то и дело возникают словесные перепалки между ними и демонстрантами.

Напомним, с 10 ноября в Ереване проходят акции и шествия против дальнейшего пребывания Пашиняна в должности. Основные организаторы акций – партии "Дашнакцутюн", "Отечество" и "Процветающая Армения".