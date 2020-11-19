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В Ереване начали перекрывать улицы с требованием отставки Пашиняна

В Ереване начали перекрывать улицы с требованием отставки Пашиняна Молодые люди перекрывают движение в центре армянской столицы, несмотря на недовольство проезжающих мимо граждан
В регионе
19 ноября 2020 г. 14:19
В Ереване начали перекрывать улицы с требованием отставки Пашиняна

Сторонники оппозиции в Ереване начали перекрывать улицы и перекрестки с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом передает Report, со ссылкой на армянские СМИ.

Постепенно закрывается движение и на ряде других улиц Еревана. Акция вызывает недовольство проезжающих мимо граждан, которые жалуются на причиняемые неудобства, и в результате то и дело возникают словесные перепалки между ними и демонстрантами.

Напомним, с 10 ноября в Ереване проходят акции и шествия против дальнейшего пребывания Пашиняна в должности. Основные организаторы акций – партии "Дашнакцутюн", "Отечество" и "Процветающая Армения".

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