В Ереване началась акция протеста у Конституционного суда

У здания Конституционного суда в Ереване началась акция протеста, где начинается заседание по рассмотрению обращения экс-главы Армении с просьбой проверить конституционность предъявленных ему обвинений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, около 100 сторонников Роберта Koчаряна держат его фотографию и требуют его немедленного освобождения.

Отметим, что 25 июня этого года решением Апелляционного уголовного суда экс-президент Армении был арестован. Он обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому "делу 1 марта" (о массовых беспорядках в Ереване после президентских выборов в 2008 году), а также в получении взятки в особо крупном размере.