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В Ереване мужчины угрожают броситься с моста требуя встречи с помощником Пашиняна

​В Ереване мужчины угрожают броситься с моста требуя встречи с помощни

В Ереване двое мужчин в возрасте 30-35 лет угрожают броситься с моста "Победы".

Как передает Report со ссылкой на Shamshyan.com, на место прибыл отряд спасателей, которые пытаются убедить граждан не делать этого. Вместе с ними на месте находится начальник управления писем и заявлений правительства А.Казарян, который также пытается переубедить их.

Мужчины требуют встречи с помощником премьер-министра Никола Пашиняна Наири Саркисяном. Они хотят, чтобы он пришел, выслушал их и оказал финансовую помощь.

В настоящее время на месте происшествия находятся полицейские, дежурная группа врачей "скорой помощи", группа ЦКУ и психологической службы МЧС.

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