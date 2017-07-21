В Ереване мужчина совершил самоубийство в присутствии жены

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ 69-летний житель Еревана совершил самоубийство в присутствии жены, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Сообщается, что около 23:20 из Скорой помощи в полицию поступил сигнал о том, что бригада врачей выехала по вызову к одному из жилых зданий в административном округе Малатия-Себастия, где обнаружено тело мужчины.

Прибывшие на место полицейские и следователи выяснили, что умерший – 69-летний Р.А., который совершил самоубийство, бросившись из окна спальни своей квартиры, расположенной на пятом этаже.

У Р.А. были проблемы со здоровьем. В момент трагедии он находился дома вместе с женой, которой пожаловался на свое здоровье и в ее присутствии пошел на такой шаг.