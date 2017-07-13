В Ереване мужчина покончил жизнь самоубийством через повешение

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В Ереване обнаружили мужчину, повешенным на дереве, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Мужчина пообещал родственникам, что покончит с собой, а чуть позже его обнаружили повешенным на дереве. Его обнаружили вечером в административном районе Арабкир, в одном из садов по соседству с Канакерской ГЭС.
Прибывшая на место инцидента полиция установила, что скончавшийся является жителем Еревана 45-летним Арменом.
По факту проводится следствие.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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