В Ереване молодой человек ударил банкира по голове

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В результате спора в филиале «Америбанка», расположенного на ереванской улице Комитаса, пострадал его управляющий.

Как передает Report, об этом сoобщает Новости Армении.

По данным, клиент пожелал забрать из банка карту своего отца, однако сотрудники не предоставили карту, потребовав, чтоб за ней пришел его владелец. Молодой человек вступил в спор, управляющий филиалом банка пригласил дебошира продолжить «беседу» за пределами помещения, дело дошло до рукопашного боя. В ходе разборки клиент стал угрожать управляющему банка пистолетом, после чего ударил его по голове.

Представители банка вызвали правоохранителей, которые и обезвредили молодого человека.

Выясняются все обстоятельства случившегося.