В Ереване молодая девушка пыталась покончить жизнь самоубийством на глазах матери

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Молодая девушка пыталась покончить жизнь самоубийством в Ереване, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Бригада скорой помощи доставила сегодня утром в местный медцентр жительницу Еревана с травмой головного мозга, переломом правой бедренной кости, переломом кости голени.

Молодая девушка была госпитализирована со двора одного из жилых домов на улице Яна Райниса в округе Канакер-Зейтун. Пострадавшая - 31-летняя Марине Ш., которая в тот же день в 04:30, намереваясь покончить жизнь самоубийством, бросилась из окна гостиной своей квартиры на третьем этаже.

Попытка самоубийства произошла в присутствии матери женщины - 64-летней Л.Ш.