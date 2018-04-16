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    В Ереване митингующие заявили о намерении ночевать у парламента

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Митингующие против назначения премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна переносят свой лагерь от площади Франции ближе к парламенту - на проспект маршала Баграмяна, они намерены остаться там на ночь.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник руководитель акции Никол Пашинян.

    "Мы никуда не уходим. Мы переносим сюда технику и будем проводить митинг здесь", - сказал Пашинян перед полицейским оцеплением на проспекте Баграмяна. 

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