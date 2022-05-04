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В Ереване между участниками акции протеста и полицейскими произошла потасовка

В Ереване между участниками акции протеста и полицейскими произошла потасовка Участники акции протеста в Армении спустились от здания парламента к комплексу правительственных зданий на улице Вазгена Саркисяна.
В регионе
4 мая 2022 г. 20:01
В Ереване между участниками акции протеста и полицейскими произошла потасовка

Участники акции протеста в Армении спустились от здания парламента к комплексу правительственных зданий на улице Вазгена Саркисяна.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, полиция попыталась перекрыть дорогу участникам акции перед входом в здание МИД. Однако демонстранты прорвались и побежали к зданию Минюста.

Подоспевшие стражи порядка попытались оттеснить протестующих, завязалась потасовка.

Позже один из лидеров движения Ишхан Сагателян призвал демонстрантов отойти обратно на улицу. Участники акции вышли обратно на проезжую часть дороги.

Со 2 мая в Ереване возобновились акции протеста, организованные оппозиционными силами. Участники акции требуют отставки властей.

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Версия на английском языке Scuffle between protesters & police in Yerevan
Версия на азербайджанском языке İrəvanda etirazçılarla polis arasında toqquşma olub

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