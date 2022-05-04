В Ереване между участниками акции протеста и полицейскими произошла потасовка

Участники акции протеста в Армении спустились от здания парламента к комплексу правительственных зданий на улице Вазгена Саркисяна.

Участники акции протеста в Армении спустились от здания парламента к комплексу правительственных зданий на улице Вазгена Саркисяна.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, полиция попыталась перекрыть дорогу участникам акции перед входом в здание МИД. Однако демонстранты прорвались и побежали к зданию Минюста.

Подоспевшие стражи порядка попытались оттеснить протестующих, завязалась потасовка.

Позже один из лидеров движения Ишхан Сагателян призвал демонстрантов отойти обратно на улицу. Участники акции вышли обратно на проезжую часть дороги.

Со 2 мая в Ереване возобновились акции протеста, организованные оппозиционными силами. Участники акции требуют отставки властей.